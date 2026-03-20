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Unilever NV NY Registered Shs Aktie 792917 / US9047847093

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20.03.2026 08:34:01

McCormick In Talks Regarding Unilever's Foods Business

(RTTNews) - Unilever (UL, ULVR.L, UN, UNA.AS, UNVB.DE) confirmed that it has received an inbound offer for its Foods business and is in discussions with McCormick & Company, Inc. The Board believes Foods is a highly attractive business, with a strong financial profile and is confident in the future of the Foods business as part of Unilever.

Unilever said there can be no certainty that any transaction will be agreed. The Group issued the statement in response to media speculation regarding the potential transaction.

Separately, McCormick & Company, Incorporated (MKC) also confirmed that it is engaged in discussions with Unilever regarding a potential strategic transaction involving Unilever's Foods business.

At last close, Unilever shares were trading at 4,652.50 pence.

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’059.28 19.64 B2QS1U
Short 13’323.27 13.88 B8RSFU
Short 13’843.46 8.86 SXEBNU
SMI-Kurs: 12’459.54 19.03.2026 17:31:46
Long 12’004.31 19.95 BHZSRU
Long 11’726.17 13.88 SHXB4U
Long 11’217.81 8.99 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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