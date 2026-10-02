McCormick gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

McCormick stellte am 01.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

McCormick hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.840 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McCormick in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.02 Milliarden USD im Vergleich zu 1.72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch