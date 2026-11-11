MCBC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MCBC liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MCBC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 154.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MCBC 69.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch