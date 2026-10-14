mbs, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

mbs, veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.97 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat mbs, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.13 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch