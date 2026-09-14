MBK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MBK hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.61 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0.920 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 331.1 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 50.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MBK 675.1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch