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14.09.2026 06:37:00
MBK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MBK hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0.61 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0.920 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 331.1 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 50.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MBK 675.1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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