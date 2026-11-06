MBIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MBIA stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.170 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch