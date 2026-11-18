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18.11.2026 13:20:00
MBDA kooperiert mit Atmos: Airbus-Aktie und Leonardo-Aktie tiefer
MBDA will gemeinsam mit Atmos Space Cargo neue militärische Fähigkeiten im Weltraum erschliessen. Die Kooperation verbindet Rüstungstechnologie mit Raumfahrt.
MBDA und Atmos Space Cargo planen militärische Weltraumtransporte
Ziel sind Design, Entwicklung und Demonstration einer "Precision Orbital Deep Strike"-Fähigkeit, wie es hiess. Die englische Bezeichnung "deep strike" bezeichnet eigentlich weitreichende Präzisionsangriffe tief im Hinterland eines Gegners.
Dafür entwickelt das auf hochmoderne Lenkflugkörper und Gefechtsköpfe spezialisierte Unternehmen derzeit neue Waffen. MBDA ist ein Gemeinschaftsunternehmen multinationaler Konzerne aus dem Rüstungsbereich: Airbus, BAE Systems und Leonardo.
MBDA entwickelt auch Hyperschallwaffen
Das Unternehmen baut derzeit auch an neuen Hyperschallwaffen. So entwickelt MBDA zusammen mit Grossbritannien ein Hyperschallgleitvehikel ("hypersonic glide vehicle"), das mehr als 2.500 Kilometer Reichweite haben und mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll.
Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 200,55 Euro, für Leonardo-Titel geht es in Mailand 0,73 Prozent auf 50,25 Euro abwärts.
SCHROBENHAUSEN/BERLIN (awp international)
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