|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Neue Zusammenarbeit
|
18.11.2026 07:21:00
MBDA kooperiert mit Atmos: Airbus-Aktie und Leonardo-Aktie im Rüstungsfokus
MBDA will gemeinsam mit Atmos Space Cargo neue militärische Fähigkeiten im Weltraum erschliessen. Die Kooperation verbindet Rüstungstechnologie mit Raumfahrt.
MBDA und Atmos Space Cargo planen militärische Weltraumtransporte
Ziel sind Design, Entwicklung und Demonstration einer "Precision Orbital Deep Strike"-Fähigkeit, wie es hiess. Die englische Bezeichnung "deep strike" bezeichnet eigentlich weitreichende Präzisionsangriffe tief im Hinterland eines Gegners.
Dafür entwickelt das auf hochmoderne Lenkflugkörper und Gefechtsköpfe spezialisierte Unternehmen derzeit neue Waffen. MBDA ist ein Gemeinschaftsunternehmen multinationaler Konzerne aus dem Rüstungsbereich: Airbus, BAE Systems und Leonardo.
MBDA entwickelt auch Hyperschallwaffen
Das Unternehmen baut derzeit auch an neuen Hyperschallwaffen. So entwickelt MBDA zusammen mit Grossbritannien ein Hyperschallgleitvehikel ("hypersonic glide vehicle"), das mehr als 2.500 Kilometer Reichweite haben und mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll.
SCHROBENHAUSEN/BERLIN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAE Systems PLC (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BAE Systems PLC (spons. ADRs)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI etwas höher erwartet -- Asiens Börsen verhalten fester - Hang Seng gegen den Trend mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich.