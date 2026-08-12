MBC Group Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MBC Group Company Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.79 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MBC Group Company Registered ein EPS von 0.220 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 707.9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 839.8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch