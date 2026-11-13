MBC Group Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MBC Group Company Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.34 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MBC Group Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 679.8 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 723.9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch