Mazda: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mazda hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 803.4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch