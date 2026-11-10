Mazda Motor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mazda Motor hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23.13 JPY, nach -5.030 JPY im Vorjahresvergleich.

Mazda Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’402.42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’138.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch