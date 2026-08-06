Mazda Motor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mazda Motor hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.07 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 7.61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch