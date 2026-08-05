Mazda Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mazda Motor hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46.97 JPY, nach -66.790 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Mazda Motor 1’285.71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1’099.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch