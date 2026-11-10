Mazda Motor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mazda Motor liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mazda Motor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8.81 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch