Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de juillet 2020

RICHMOND HILL, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 7 044 unités, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à juillet 2019. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 29 625 unités, ce qui représente une baisse de 24,4 % par rapport à la même période en 2019.

Alors que l'économie entame un long chemin vers la reprise à l'échelle du pays, les ventes de Mazda ont connu un changement positif, les consommateurs retournant chez les concessionnaires après des mois passés chez eux. Grâce à l'appui solide des concessionnaires et des employés de Mazda Canada partout au pays, juillet a été le deuxième mois consécutif de hausse des ventes de véhicules Mazda sur douze mois, et le meilleur mois de juillet depuis 2010.

« Nous avons accordé tout notre soutien à nos partenaires concessionnaires et à nos employés pour assurer leur sécurité et veiller à ce qu'ils puissent continuer de travailler le plus possible au cours des derniers mois, pendant que le Canada faisait face à la pandémie », a déclaré David Klan, président et chef de la direction, Mazda Canada. « L'ensemble de MCI et de notre réseau de concessionnaires a réagi en conséquence et mérite toute notre reconnaissance pour ses efforts visant à nous remettre sur la bonne voie et à être prêt à servir nos clients à chaque tournant. »

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JUILLET :

Le modèle à succès de Mazda, la CX-5, a affiché une hausse de 5,4 % sur douze mois, ce qui représente les meilleures ventes de juillet jamais enregistrées.

Le modèle CX-30 a enregistré son premier mois à plus de 1 000 ventes et a contribué à la hausse de 21,5 % de la gamme de véhicules multisegments CX de Mazda par rapport à juillet 2019.

Les ventes de la Mazda6 ont bondi de 57,9 % par rapport au même mois de l'an dernier.



Juillet Juillet Sur

douze mois Cumul

annuel Cumul

annuel Sur

douze mois

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Mazda3 1 556 2 048 -24,0 % 6 843 13 594 -49,7 % Mazda6 180 114 57,9 % 684 883 -22,5 % MX-5 68 155 -56,1 % 426 587 -27,4 % Voitures de tourisme 1 804 2 317 -22,1 % 7 953 15 064 -47,2 % CX-3 834 1 088 -23,3 % 3 378 5 940 -43,1 % CX-30 1 055 -

- 4 336 -

- CX-5 2 901 2 752 5,4 % 12 109 15 660 -22,7 % CX-9 450 474 -5,1 % 1 849 2 502 -26,1 % Camions légers 5 240 4 314 21,5 % 21 672 24 102 -10,1 % MAZDA - TOTAL 7 044 6 631 6,2 % 29 625 39 166 -24,4 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.