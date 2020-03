Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de février 2020

RICHMOND HILL, ON, le 3 mars 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 4 232 unités pour le mois de février, ce qui représente une augmentation de 10,7 % comparativement à février 2019. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 987 unités, ce qui représente une hausse de 5,5 % par rapport à la même période en 2019.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE FÉVRIER :

Le CX-9 a obtenu de solides résultats de vente en février, surpassant les ventes de février 2019 de 9,9 %.

Les ventes de CX-5 ont augmenté de 3,3 % comparativement à la même période en 2019.

Les ventes de Mazda6 étaient en hausse de 35,9 % en glissement annuel.

Au cours de son premier mois complet de mise sur le marché, le CX-30 a remplacé le CX-3 au troisième rang au classement de Mazda.

Ensemble, les ventes de la gamme de véhicules multisegments CX ont connu une hausse de 31,9 % en glissement annuel, alors que les ventes du tout nouveau Mazda CX-30 ont stimulé les efforts.

L'option de traction intégrale prédictive i-ACTIV de Mazda continue d'être un choix de prédilection des acheteurs de la gamme Mazda CX, 89,5 % des clients ayant choisi des modèles dotés de l'option de traction intégrale en février.

La demande pour l'option de traction intégrale i-ACTIV sur le Mazda3 demeure robuste, 43,1 % des acheteurs ayant choisi cette option en février.



Février Février Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Mazda3 958 1 331 -28,0 % 1 899 2 610 -27,2 % Mazda6 106 78 35,9 % 165 208 -20,7 % MX-5 23 30 -23,3 % 49 48 2,1 % Voitures de tourisme 1 087 1 439 -24,5 % 2 113 2 866 -26,3 % CX-3 559 572 -2,3 % 1 114 1 101 1,2 % CX-30 696 - - 1 047 - - CX-5 1 601 1 550 3,3 % 3 132 3 115 0,5 % CX-9 289 263 9,9 % 581 487 19,3 % Camions légers 3 145 2 385 31,9 % 5 874 4 703 24,9 % MAZDA - TOTAL 4 232 3 824 10,7 % 7 987 7 569 5,5 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.