Mazda Canada communique ses ventes pour le mois d'août 2020

RICHMOND HILL, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 6 102 unités pour le mois d'août, ce qui représente une baisse de 4,8 % comparativement à août 2019. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 35 727 unités, ce qui représente une baisse de 21,6 % par rapport à la même période en 2019.

POINTS SAILLANTS DES VENTES D'AOÛT :

Le modèle le plus vendu de Mazda, le CX-5, a connu une troisième augmentation consécutive en glissement annuel, avec un gain de 2,6 % et le meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré en août.

Le modèle CX-30 a grandement contribué à la hausse de 7,2 % de la gamme de véhicules multisegments CX de Mazda par rapport à août 2019.

Le modèle CX-9 est venu compléter la croissance de la gamme de véhicules multisegments avec une augmentation de 10,9 % par rapport au même mois l'an dernier.



Août 2020 Août 2019 Glissement

annuel Variation Cumul

annuel 2020 Cumul

annuel 2019 Glissement

annuel Variation Mazda3 1 404 1 932 -27,3 % 8 247 15 526 -46,9 % Mazda6 78 134 -41,8 % 762 1 017 -25,1 % MX-5 57 85 -32,9 % 483 672 -28,1 % Voitures de tourisme 1 539 2 151 -28,5 % 9 492 17 215 -44,9 % CX-3 621 1 333 -53,4 % 3 999 7 273 -45,0 % CX-30 912 - - 5 248 - - CX-5 2 632 2 565 2,6 % 14 741 18 225 -19,1 % CX-9 398 359 10,9 % 2 247 2 861 -21,5 % Camions légers 4 563 4 257 7,2 % 26 235 28 359 -7,5 % MAZDA - TOTAL 6 102 6 408 -4,8 % 35 727 45 574 -21,6 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

