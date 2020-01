Mazda Canada communique ses ventes de décembre et de l'année 2019

RICHMOND HILL, ON, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui ses chiffres du mois de décembre totalisant 3 660 unités, ce qui représente une baisse de 8,2 % comparativement à décembre 2018. Les ventes totales de l'année 2019 s'établissent à 66 420 unités, ce qui représente une baisse de 10,1 % par rapport à 2018.

Sur le plan des produits, l'année 2019 a été excellente pour Mazda, qui a lancé la toute nouvelle Mazda3. De plus, la plupart des modèles ont fait l'objet d'une mise à jour et de l'ajout d'équipements. La toute nouvelle CX-30 fera son entrée au Canada à l'occasion du Salon international de l'auto de Montréal le 16 janvier et sera mise en vente peu après.

L'année 2019 a été une autre bonne année sur le plan des prix pour Mazda, qui a remporté de prestigieux prix de l'industrie.

Association des journalistes automobiles du Canada - Prix Voiture canadienne de l'année 2019

- Prix Voiture canadienne de l'année 2019 MX-5 : Meilleure voiture sport / de performance



CX-5 : Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire



CX-9 : Meilleur grand véhicule utilitaire

Meilleurs achats selon Le Guide de l'Auto

Mazda3 : Nouvelle voiture de l'année



Mazda3 : Meilleure voiture compacte



MX-5 : Meilleure décapotable

Prix Auto123.com

Mazda3 : Voiture compacte de l'année



CX-5 : VUS compact de l'année



MX-5 : Cabriolet de l'année

Meilleurs choix AutoTrader.ca

CX-5 : Meilleur VUS compact

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE CIVILE 2019 :

Le modèle CX-9 a connu le meilleur mois de décembre de son histoire au chapitre des ventes, alors que celles-ci ont crû de 87,7 % par rapport à décembre 2018. Cela s'est également traduit par une année record, les ventes ayant augmenté de 1,1 % en glissement annuel.

Le total annuel des ventes du CX-5 a augmenté de 4,2 % par rapport à 2018, ce qui en fait la meilleure année de son histoire au chapitre des ventes.

Pour la première fois dans l'histoire de Mazda Canada, le modèle le plus vendu de l'année n'est pas une voiture, puisque le CX-5 a fait une percée pour devenir le modèle le plus vendu de MCI, avec une avance importante au chapitre des ventes par rapport au meilleur vendeur habituel, la voiture compacte Mazda3.

Ensemble, les ventes de la gamme de véhicules multisegments CX ont connu une hausse de 7,5 % en glissement annuel alors que le lancement du tout nouveau Mazda CX-30 approche à grands pas.

Tandis que l'hiver bat son plein, la nouvelle option de traction intégrale i-ACTIV de la Mazda3 est toujours très populaire; 46,0 % des nouveaux propriétaires choisissent la tranquillité d'esprit qu'offre cette option.

La demande pour l'option de traction intégrale i-ACTIV continue de croître chez les acheteurs de la gamme CX; 90,5 % d'entre eux l'ont choisie en décembre.



Décembre Décembre Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Mazda3 960 1 437 -33,2 % 21 276 26 728 -20,4 % Mazda5 0 0 - 0 631 -100 % Mazda6 48 78 -38,5 % 1 402 2 292 -38,8 % MX-5 7 11 -36,4 % 774 814 -4,9 % Voitures de tourisme 1 015 1 526 -33,5 % 23 452 30 465 -23,0 % CX-3 511 541 -5,5 % 10 850 12 445 -12,8 % CX-5 1 661 1 668 -0,4 % 27 696 26 587 4,2 % CX-9 473 252 87,7 % 4 422 4 372 1,1 % Camions légers 2 645 2 461 7,5 % 42 968 43 404 -1,0 % MAZDA - TOTAL 3 660 3 987 -8,2 % 66 420 73 869 -10,1 %

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

