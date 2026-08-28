Mazarin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mazarin hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0.5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch