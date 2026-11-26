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26.11.2026 06:37:00
Mazarin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mazarin hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mazarin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.17 Prozent auf 0.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Mazarin 0.6 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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