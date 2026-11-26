Mazarin hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mazarin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.17 Prozent auf 0.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Mazarin 0.6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch