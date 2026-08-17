Maywood Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maywood Acquisition A liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maywood Acquisition A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 USD, nach 0.060 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch