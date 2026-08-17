Maywood Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maywood Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch