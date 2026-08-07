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07.08.2026 06:37:00
Mayville Engineering Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mayville Engineering Company hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163.0 Millionen USD – ein Plus von 23.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mayville Engineering Company 132.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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