Mayville Engineering Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mayville Engineering Company hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mayville Engineering Company -0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mayville Engineering Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170.4 Millionen USD im Vergleich zu 144.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch