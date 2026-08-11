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11.08.2026 06:37:00
Mayur Floorings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mayur Floorings gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0.11 INR gegenüber 0.060 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mayur Floorings im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 19.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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