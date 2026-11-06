Mayukh Dealtrade: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mayukh Dealtrade hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mayukh Dealtrade hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 70.08 Prozent auf 50.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Mayukh Dealtrade 168.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch