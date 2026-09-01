Maytronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maytronics veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.110 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 437.5 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 514.8 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch