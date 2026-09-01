|
01.09.2026 06:37:00
Maytronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Maytronics veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.110 ILS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 437.5 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 514.8 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.