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28.08.2026 06:37:00
Mayinglong Pharmaceutical Group Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mayinglong Pharmaceutical Group Stock hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.35 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.330 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 999.4 Millionen CNY – ein Plus von 2.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mayinglong Pharmaceutical Group Stock 971.9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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