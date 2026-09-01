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01.09.2026 06:37:00
MayAir Technology (China) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MayAir Technology (China) A äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0.38 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MayAir Technology (China) A 0.420 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 621.3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MayAir Technology (China) A 617.9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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