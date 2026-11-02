MayAir Technology (China) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MayAir Technology (China) A hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.53 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.320 CNY je Aktie generiert.

MayAir Technology (China) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 620.8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 551.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch