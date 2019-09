Maxonrow a organisé une rencontre à Paris chez WeWork, un espace situé sur les Champs Elysées

PARIS, 16 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Maxonrow a conduit la tournée #MaxonWorld intitulée « Let's Talk About Blockchain » (Parlons de la blockchain) vers sa première destination européenne, dans la ville idyllique de Paris. L'évènement s'est déroulé dans un lieu hors pair, à savoir l'espace de bureaux partagés WeWork situé sur les Champs Elysées, qui offre une vue magnifique sur l'Arc de Triomphe.

Le public diversifié était composé de plus de 50 participants, des étudiants aux entrepreneurs désireux d'en savoir plus sur la blockchain et ses applications. Au cours de cet évènement, Mark Homeier, PDG de Maxonrow, et Carla Castaneda, directrice des relations publiques de Maxonrow, ont présenté la technologie blockchain et la dernière nouveauté de Maxonrow, le MAX-Wallet , un portefeuille natif qui se connecte à la chaîne principale de Maxonrow et qui intègre un système de vérification KYC obligatoire avancé.

« MAX-Wallet permet aux entreprises de fractionner la propriété de biens immobiliers et d'autres actifs, ce qui était auparavant difficile du point de vue réglementaire parce qu'il n'y avait pas de blockchain intégrée nativement aux systèmes KYC/AML », a expliqué M. Homeier.

En plus du discours d'ouverture, un représentant du Sommet de la Paris Blockchain Week a donné des informations au public sur la communauté blockchain à Paris, sur les prochains évènements et les opportunités à venir. La conférence traduisait les efforts déployés par Maxonrow pour en savoir plus sur les projets et les développements dans les communautés du monde entier dans le cadre de son programme de développement des leaders des communautés (Community Leader).

« Le programme Community Leader offre une excellente occasion aux participants d'obtenir de très grands avantages et de l'aide pour le travail qu'ils font peut-être déjà dans leur communauté », a déclaré Carla Castaneda.

Dans l'ensemble, l'évènement a été un grand succès que l'équipe de Maxonrow compte bien reproduire lors de ses prochaines rencontres à Londres et à Bangkok. Pour en savoir plus sur d'autres évènements Maxonrow ou sur la façon de participer au programme des leaders des communautés, veuillez contacter support@maxonrow.com ou écrire une ligne dans son canal Telegram.

À propos de Maxonrow

Fondé en 2018, Maxonrow est le premier réseau au monde qui va mettre les sociétés, les gouvernements et les entreprises en relation avec l'économie numérique grâce à la technologie blockchain. La blockchain de base de Maxonrow est une chaîne principale où la vérification KYC est obligatoire et qui est intégrée dans tous les produits. Notre approche unique permet l'échange d'actifs décentralisés sans sacrifier pour autant la surveillance réglementaire. La chaîne principale de Maxonrow est alimentée par une chaîne de transaction à haut débit, une structure de frais de transaction transparente et sans surprise, des jetons émis par les utilisateurs et un système de gestion sécurisé du validateur. Que vous soyez un particulier, une petite entreprise, une institution financière, une ONG ou un gouvernement, Maxonrow peut vous aider à atteindre vos objectifs grâce à des solutions technologiques innovantes de blockchain.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.maxonrow.com.