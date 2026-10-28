Maxone Semiconductor (Suzhou) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Maxone Semiconductor (Suzhou) A präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.83 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.620 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 431.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 272.7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch