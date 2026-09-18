Maxon gibt Führungswechsel bekannt - Andreas Richter übernimmt als CEO

Sachseln (awp) - Beim Obwaldner Antriebsspezialisten Maxon kommt es demnächst zu einem Führungswechsel. Nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens übergibt Eugen Elmiger den CEO-Posten an Andreas Richter.

Der Wechsel findet im kommenden März 2027 statt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Elmiger bleibt zudem dem Unternehmen als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten. Der neue CEO Richter ist bereits seit 2020 im Unternehmen und derzeit COO sowie stellvertretender CEO. Bis zum Wechselzeitpunkt werde Elmiger seine Funktion vollumfänglich wahrnehmen und den Übergangsprozess aktiv begleiten.

Dadurch kommt es auch zu weiteren Änderungen im Management. So wird der aktuelle Chief Technology Officer (CTO) Stefan Müller zusätzlich zum stellvertretenden CEO ernannt. Daniel von Wyl, Managing Director und Leiter des Produktionsstandorts Sachseln übernimmt die Rolle des COO. Seine Nachfolge übernimmt Dominik Stockmann.

dm/cg