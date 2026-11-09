Maxis Bhd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maxis Bhd hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.68 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.59 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch