Maxis Bhd legte Quartalsergebnis vor

Maxis Bhd hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Maxis Bhd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 MYR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.66 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.56 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch