Maxio Technology (Hangzhou) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maxio Technology (Hangzhou) A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Maxio Technology (Hangzhou) A 0.180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 498.8 Millionen CNY – ein Plus von 35.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maxio Technology (Hangzhou) A 368.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch