Maximus Aktie 587980 / US5779331041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 23:17:50
Maximus To Acquire Agile Defense For $660 Mln
(RTTNews) - Maximus (MMS) said it has entered into a definitive agreement to acquire privately held Agile Defense LLC and certain affiliates for $660 million in cash, with additional contingent consideration potentially payable based on performance objectives.
The acquisition is expected to strengthen Maximus' presence in defense and national security markets by adding capabilities in cybersecurity, digital transformation, data analytics and artificial intelligence. Agile Defense has approximately 1,100 cleared personnel and serves more than 50 federal government agencies.
Maximus said the deal would expand its opportunities to support technology-intensive federal missions and customers, including the Departments of War and Homeland Security.
The transaction is subject to regulatory approvals and customary closing conditions, with completion expected in the first quarter of Maximus' fiscal 2027.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Maximus Inc.
|
05.08.26
|Ausblick: Maximus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Maximus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Maximus legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Maximus Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen nur teilweise erholt -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street ging es nur in Teilen nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.