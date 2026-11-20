Maximus hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maximus ein EPS von 1.32 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.33 Prozent auf 1.30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.32 Milliarden USD gelegen.

In Sachen EPS wurden 7.27 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maximus 5.51 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5.23 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5.43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch