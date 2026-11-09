Maximus International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maximus International hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.200 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.14 Prozent auf 587.4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch