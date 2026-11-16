MAXGROW INDIA präsentierte Quartalsergebnisse

MAXGROW INDIA hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 24.24 INR gegenüber 32.78 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.15 Prozent auf 56.84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch