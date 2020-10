Maxeon Solar Technologies stellt das SunPower Advantage Installationspartner-Programm vor

Vertriebskanalerweiterung zur Förderung hochwertiger Solartechnik in schnell wachsenden Märkten

SINGAPUR, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation, gab heute die Einführung des SunPower Advantage Installationspartner-Programm bekannt, einer neuen Initiative, die dazu beitragen soll, die Dynamik der Solarenergie in bestimmten schnell wachsenden europäischen Märkten zu fördern und Installateure mit Werkzeugen auszustatten, um die steigende Nachfrage nach erstklassigen Solaranlagen für Privathaushalte und Gewerbe zu befriedigen. Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm wurde in Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen, Portugal und Spanien eingeführt.

„Maxeon hat über ein Jahrzehnt lang starke Vertriebskanäle in der gesamten EMEA- und APAC-Region entwickelt", erläutert Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies. „Das neue SunPower Advantage Installationspartner-Programm ist das Ergebnis jahrelanger Beobachtung der Bedürfnisse von Installationsbetrieben und stellt nur den ersten Schritt einer umfassenderen Expansionsstrategie dar, mit der wir unsere Präsenz im Downstream-Bereich in wachstumsstarken Märkten für Privathaushalte und Gewerbe ausbauen wollen.

Die neue Initiative hilft Installationsbetrieben für Solartechnik, an der Spitze von Technologie und Innovation zu bleiben, ihr Geschäft durch spezialisierte Ausbildung auszubauen und den Einsatz erstklassiger Solarlösungen zu unterstützen.

Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm umfasst:

Spezialisierte Fortbildung – Die Fortbildungsmodule werden über eine virtuelle Plattform bereitgestellt, um sicherzustellen, dass professionelle Installateure in der Lage sind, die höchsten SunPower-Markenstandards und Installationsfachkenntnisse zu nutzen, um Neugeschäft zu entwickeln;

Fachwissen – Eine regelmässige Weitergabe der neuesten Nachrichten, Technologien und Erkenntnisse über neue Produkte ermöglicht es Installationsbetrieben, auf dem neuesten Stand zu bleiben und von den Marktentwicklungen zu profitieren;

Programm zur Erstattung von Personalkosten – Qualifizierte SunPower Advantage Installationspartner haben Anspruch auf unser Programm zur Erstattung von Personalkosten, das eine Rückvergütung zum Ausgleich eines Teils der Dienstleistungs-/Arbeitskosten bietet, die dem Installationsbetrieb bei einem Austausch von Modulen im Rahmen der Garantie entstehen;

Best-in-Class-Prämiensystem – Jedes Mal, wenn unsere Installationspartner ihre gekauften Module über eine Scan-App registrieren, erhalten sie Punkte, die auf ihrem Konto gutgeschrieben werden und gegen Artikel aus dem Prämienkatalog für SunPower Advantage Installationspartner eingelöst werden können.

Nach Abschluss der spezialisierten Schulungsmodule werden die Installationspartner auf ihr technisches Wissen und ihre Kompetenz hin bewertet, wobei bestandene Bewertungen sie dazu berechtigen, das Abzeichen für SunPower Advantage Installationspartner zu präsentieren.

„Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm wird das bereits hervorragende Kundenerlebnis und die hochmodernen Installationen, die unsere Installationspartner Tag für Tag bereitstellen, weiter verbessern. Ein gut ausgebildetes, qualifiziertes und fachkundiges Netzwerk von Installationsexperten ist der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit."

Das SunPower Advantage Installationspartner-Programm ist für die Installationspartner kostenlos. Weitere Einzelheiten sind hier oder auf der SunPower Advantage Programm-Website verfügbar.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change™. Mit Hauptsitz in Singapur entwickelt und verkauft Maxeon Solarpanele der Marke SunPower in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen ist zudem bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 900 Patente und zwei, der in ihrer Kategorie besten, Produktserien mit Solarpanelen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.100 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solar-Industrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change™, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com , auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar .

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter unter anderem Aussagen über: (a) unsere Pläne und Erwartungen für unsere Produkte und geplanten Produkte, einschliesslich des Zeitpunkts und Umfangs geplanter Einführungen und Rollouts sowie der voraussichtlichen Nachfrage; (b) unsere Erwartungen bezüglich unserer Branche und Marktfaktoren, einschliesslich der voraussichtlichen Nachfrage und des Volumens; (c) unsere Erwartungen und Pläne für die kurz- und langfristige Strategie, einschliesslich unserer voraussichtlichen Schwerpunkt- und Investitionsbereiche, der Marktexpansion, des Produkt- und Technologiefokus sowie des voraussichtlichen Wachstums und der Rentabilität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Einreichungen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, einschliesslich unseres Formulars 20-F, das von der SEC am 4. August 2020 für wirksam erklärt wurde, insbesondere unter der Überschrift „Item 3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt „SEC Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den uns derzeit verfügbaren Informationen, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

