MaxCyte verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MaxCyte stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.090 GBP je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.4 Millionen GBP – das entspricht einem Minus von 14.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.4 Millionen GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch