MaxCyte präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MaxCyte hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 10.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch