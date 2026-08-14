MaxCyte präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MaxCyte veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7.3 Millionen USD, gegenüber 8.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch