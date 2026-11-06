Max Ventures and Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Max Ventures and Industries hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.490 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 793.3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 746.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch