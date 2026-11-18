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18.11.2026 06:37:00
Max Stock verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Max Stock hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.54 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.290 ILS erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Max Stock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 470.4 Millionen ILS im Vergleich zu 399.1 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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