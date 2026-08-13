Max Stock: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Max Stock äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 ILS, nach 0.170 ILS im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.70 Prozent auf 379.0 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336.3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch