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02.09.2026 06:37:00
Max Power Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Max Power Mining hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Max Power Mining ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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