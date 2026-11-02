Max Healthcare Institute gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Max Healthcare Institute hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.69 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch